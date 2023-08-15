30年前男子呂金鎧涉性侵殺害女大學生，他被判刑20年定讞，他主張當年捨棄上訴不合法，所適用之《刑事訴訟法》關於捨棄上訴權或撤回上訴者，喪失其上訴權的規定違憲，聲請釋憲，15位大法官8位認為不應受理、7位提不同意見，最後裁定不受理。

本案發生於1993年間，范姓女大學生應徵家教，前往當時台北縣中和市公寓面談後喪命；檢警追查，認為住戶呂金鎧與借住的友人陳錫卿涉有重嫌，檢警指控，有妨害風化前科的陳男假釋，投靠呂男；陳佯稱找家教，與呂制伏范女並性侵得逞，另以衛生褲在范女頸部打死結，致范女窒息死亡。

一審判處陳、呂2人死刑，官司纏訟10多年，高院更六審認定是陳打死結後才導致范女死亡，判呂20年徒刑，陳死刑。呂在更六審判決後放棄上訴而定讞。

更七審委託刑事局鑑定DNA，發現死者下體沒有呂精液，改認定呂並非共犯，仍判陳死刑；直至更十一審又認定陳、呂為共犯，判陳死刑，最高法院2009年間駁回陳上訴而定讞。

呂金鎧聲請釋憲主張，刑事訴訟法規定容許刑事被告於宣判期日，未收受判決、亦未能知曉並斟酌詳細判決理由之前提下，於法官宣示判決主文後，使其當庭決定捨棄上訴，但未規定法官應告知刑事被告捨棄上訴之法律效果，以及被告有受辯護人協助後，再為行使是否上訴之權利。

呂說，對於已選任辯護人或強制辯護案件之被告，法官並應確認被告之捨棄上訴已受辯護人協助，上開事項均為筆錄應記載事項；且該規定未規定法官不得勸諭刑事被告捨棄上訴，為勸諭時，為筆錄應記載事項。

呂指這些規定違反憲法第8條正當法律程序及第16條訴訟權保障之意旨，有牴觸憲法之疑義，聲請法規範憲法審查。

憲法法庭15位大法官審理後，裁定不受理，但許宗力、黃昭元及林俊益等7位大法官提不同意見書，認為聲請意旨都已具體闡相關規定為何違憲，且本件聲請也有其憲法上價值而應受理。

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