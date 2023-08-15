糖尿病大多是因飲食或體內胰島素效能不佳，導致血中葡萄糖濃度過高。家醫科醫師李思賢近日透過吃不同食物，來了解對血糖的影響，他昨晚吃了一整包爆米花後，血糖幾無變化，一個小後才微升到120，堪稱是有益健康的零食，讓他直呼「刷新三觀」。

為了解不同食物對血糖的影響，李思賢配裝連續血糖監測儀（CGM），親身實驗吃各種食物，例如便當、泡麵、果汁、洋芋片、蘇打餅、碗粿等，對血糖的立即影響。CGM是在手臂配戴像瓶蓋大小的傳感器，透過傳感器上的軟針，來量測組織間液的葡萄糖，經由電化學反應，監測出相對應的血糖數值。

李思賢在其臉書表示，原本他與大家都以為爆米花會讓血糖升很高，未料他晚間9:26吃爆米花時之前的血糖110，吃完一整包爆米花後，血糖還曾經微降至105，之後才緩步上升至最高的120，幅度相當小。讓他驚呼，「我的宇宙觀崩塌了！」

李思賢分析，爆米花對血糖影響頗小的原因有3項。第一，爆米花屬於密度較小的零食，整包吃完也僅57克。第二，此次他吃的是鹽味起司的口味，無焦糖或其他添加物。第三，餐後才食用，而非空腹直接吃，對血糖的衝擊不會太迅速。

李思賢並表示，民眾以後看電影可放心享用爆米花，實在可喜可賀。但有血糖問題者仍要注意血糖變化。

泌尿科醫師高銘鴻也曾表示，爆米花若是原味或輕度調味，熱量並不高，且有很高的膳食纖維，有益腸胃健康、防便祕及腸道病變。