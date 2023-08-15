卡努颱風侵襲台灣，造成南投縣嚴重災情，行政院長陳建仁勘災時，暗酸縣長許淑華沒有超前部署，引爆爭議；內政部長林右昌則控許淑華為了轉移防救災不力問題，惡意攻擊陳建仁跟中央。對此，台北市議員李彥秀怒批，全台灣最沒有資格批評許淑華的就是陳建仁、林右昌，並踢爆2人過去遇到災情，人卻在國外的黑歷史。

李彥秀今（15）日在臉書發文以「陳建仁爽玩金門，林右昌落跑市長，抹黑歧視南投不羞愧嗎？」為題，怒轟卡努颱風造成南投縣嚴重災情的雨水停了，但民進黨高官們對南投以及許淑華縣長噴口水似乎沒有停歇的意思，先是行政院長陳建仁大讚高雄，暗酸南投防颱沒超前部署，遭批眼中只有鬥爭沒有災民；接著內政部長林右昌在三天內，二度在臉書發文砲轟南投縣政府，稱「她（許淑華縣長）人不在應變中心」。

「全台灣，最沒有資格批評許淑華的就是陳建仁、就是林右昌」李彥秀狠批，2018年8月中南部豪雨成災，當時擔任副總統的陳建仁卻在8月24至26日帶著著妻子、2名女兒、女婿及外孫到金門度假，玩遍金門所有景點，除了12位隨扈保護，金門警方還出動將近20位便衣員警全程戒護，完全無視深陷災情的中南部災民。而林右昌在擔任基隆市長任內，2016年9月莫蘭蒂颱風來襲時跑去歐洲；2017年7月尼莎颱風襲台，林右昌又率團出國；基隆土石坍塌，事發當下基隆市竟然沒市長！林右昌回國時，還稱颱風天出國是「為了國家而不是為個人」。

李彥秀表示，在民進黨眼中，只有藍綠、只有歧視、只有鬥爭，民進黨執政縣市「要五毛給一塊」，非綠營執政縣市動輒「司法迫害政治追殺」「抹黑歧視毫不手軟」。「聖騎士」陳建仁心中只有「剩歧視」，「人肉掃地機」（林右昌自詡）言行只有「人肉抹黑布」，民進黨政客窮凶惡極的鬥爭嘴臉，台灣人民都看在眼裡。

除此之外，李彥秀還披露南投防災內情，8月4日清晨起，南投縣仁愛鄉即降下豪大雨，從鄉公所到縣府全面投入救災行動，早上8點縣府應變中心二級開設，9點列席議會臨時會，下午3點會勘埔里守成橋坍塌情況，4點進到災害應變中心坐鎮指揮，晚上6點20才出席草屯父親節表揚大會，7點前往消防隊出席義消防火宣導餐會致詞20分鐘，慰勞義消辛勞。反觀中央卻在當日(4日)中午解除中央災害應變中心，拔腿落跑，事後抹黑南投與許淑華，轉移媒體的焦點。