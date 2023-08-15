女星大S與汪小菲前年離婚，但兩人卻因為官司問題隔空交火，鬧得沸沸揚揚，大S日前更宣布提告汪小菲及張蘭。不過，汪小菲近日卻傳出新戀情，對象是富家千金劉亦桐，而劉亦桐不吝嗇大方放閃，甚至在社群平台自曝不能自稱汪小菲女友，否則會帶給張蘭困擾，還揭露前女友張穎穎雇水軍攻擊她。

昨天汪小菲被爆新戀情，對象是富家千金劉亦桐，網友也找出許多兩人互動緊密的證據，包括女方也在自己的社群平台寫下：「昨晚小菲和蘭姐下飛機，小菲把蘭姐送回家，自己快12點才到家，我也是一直等到小菲到家才安心睡覺。」等字句，令許多人相當驚訝。

而對外界好奇詢問她與汪小菲的真實關係，劉亦桐也留言回應並透露自己被張穎穎的水軍攻擊：「蘭姐為難，她要說我就是小菲的女友，這時會對品牌不好，如果說不是，對我也是傷害，蘭姐高情商會說話，用一種巧妙的方式解釋過去，我謝謝蘭姐，是我的問題我太高調了，給她造成了困擾。」

劉亦桐發文。(圖/微博)

事實上，汪小菲近日才被大陸知名記者博主鄧飛曝光10年前的善舉，他表示自己曾在微博發了一個人需要醫藥費救命的消息，汪小菲看到後私信他詢問如何匯款，便匯了10萬元過去，而鄧飛曬出對話截圖證明此事，消息曝光後，網友們紛紛表示汪小菲低調做善事，讚他挺善良的。