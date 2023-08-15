●美國財政部長葉倫周一表示，中國經濟成長放緩、俄烏戰爭以及與氣候變化相關的災害可能使全球經濟發展面臨風險，但她對美國經濟仍然抱持樂觀的看法，並稱「拜登經濟學」正在推動美國的投資與就業增長。

●碧桂園債務和財務爆雷使避險需求升高，周一美元和美國公債殖利率急升。美元指數一度上揚0.6%，漲破103大關，並站上103.46，創下逾1個月新高。分析師表示，碧桂園可能倒債並面臨債務重組顯示中國經濟前景黯淡，市場避險情緒升高有利美元走勢。美元兌日圓一度漲0.43%，報145.58日圓，刷新去年11月以來高點。日圓貶破「145防線」，市場正緊盯日本當局是否再度出手。美國10年期公債殖利率一度上漲6.07個基點，報4.2129%，創下去年11月以來新高。2年期債息漲7.22個基點，報4.9669%。

●紐約聯準銀行公布，7月美國消費者的1年通膨預期為3.5%，低於6月份的3.8%，為連跌第4個月，並創下2021年4月以來新低。

●受美元和美國債息上揚影響，周二紐約10月期金跌0.13%，收在每盎司1925.2美元。現貨金跌0.33%，收在每盎司1906.8美元，創下6月底以來新低，盤中一度跌0.59%、跌至1901.9美元，面臨1900美元大關保衛戰。

●中國經濟情勢低迷以及受美元強升影響，周一紐約期油收跌68美分或0.82%，報每桶82.51美元，盤中一度跌至每桶81.76美元。倫敦布蘭特期油收跌60美分或0.69%，報每桶86.21美元。