傳說中「黑令旗」俗稱索命狀，是神明給陰間冤魂重返陽間向兇手復仇的許可，一名網友日前表示，有同事想請假，竟找朋友跟老闆娘溝通，說廟公看到他背後被插了3隻黑令旗，要去廟裡處理，拜託老闆娘准假一天，超扯請假理由讓網友們看傻眼。

原PO在臉書「爆廢1公社」發文，同事因為不想上班，竟找朋友私訊老闆娘，說這名同事從下班回來就一直怪怪的，沒什麼睡，早上載他去廟裡拜拜，廟公說他背後被插了3隻黑令旗，弄到現在還沒處理好，「想請問可以調假媽？」

然而，老闆娘看完訊息後，馬上識破員工的請假詭計，無奈回應「我真的不知道該說什麼，假的事我已經說過N遍，你們也都知道我快生產了，沒辦法上班」，表示不要再跟她說請假的事，自己找同事換好班就可以。

貼文PO出後，網友們紛紛笑翻，「黑令旗也可以用來請假，新招耶」、「老闆娘說：為什麼要背3支旗睡覺，這當然睡不好啦」、「哇，一次3支黑令旗，前幾世到底做了多少壞事，讓冤魂來找你復仇索命」、「想請假的理由千百種，這我還是第一次看到」。