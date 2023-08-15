日本放送協會（NHK）報導，移動緩慢的颱風蘭恩今天清晨在日本和歌山縣登陸，有超過800個航班取消，數萬戶家庭停電，有關當局發布洪水與土石流警報。

路透社引述NHK報導，颱風蘭恩在和歌山縣南端登陸，地點在東京西南方約400公里處。

在日本盂蘭盆節旅遊旺季，颱風卡努前腳剛走，蘭恩緊接在後，為日本中西部大片地區帶來強風大雨。

NHK報導，日本中部三重縣有超過2萬1000個家庭停電，大阪等附近的縣也有數千戶家庭無電可用。

由於前一天預期風雨將達到危險程度，JR東海公司也計劃讓受影響地區的區間車停駛，便利商店營運商7-Eleven也關閉了100多家門市。

在接下來24小時，豐田汽車（Toyota Motor）所在的東海地方預計將降下350毫米的雨量，是8月平均雨量的近3倍。在盂蘭盆節連假，許多工廠關閉，城市居民都返回老家。

截至格林威治時間零時零分，颱風蘭恩持續風速為每小時150公里，從日本本州西部朝西北方移動。日本氣象廳指出，颱風蘭恩預計將在明天清晨來到日本海，並持續沿著日本海往北移動。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120815