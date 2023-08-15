士林夜市是不少外國人來台必訪行程之一，來自烏克蘭的Veronika指出，來台灣最想去士林夜市，認識的台灣朋友都說士林夜市水果昂貴、環境髒亂、攤販大同小異，奉勸她不要去，她實際走一趟發現除了小吃，還有打彈珠、射氣球等，宛如迪士尼樂園，感受不如朋友所說的糟，她說「我很喜歡士林夜市，我覺得我被台灣的朋友騙了。」

不要鬧工作室昨（14）日於YouTube頻道上傳最新影片，Veronika表示，來台僅2個月，她一直想逛士林夜市，但身邊認識的台灣人都奉勸她不要去，指士林夜市3大缺點，包括水果很貴、髒亂、攤販和店家販售的商品大同小異，她認為與其聽他人說，不如親自走一趟體驗，也可順便品嘗美食。

Veronika逛一圈並未發現朋友說的水果攤，也不覺得環境髒亂，就算有重複的攤販也無所謂，她觀察到夜市裡除了小吃，還有不少遊戲，如打彈珠、射氣球、套圈圈等，五彩繽紛地很像迪士尼樂園。

Veronika品嘗碳烤雞排、大腸包小腸、烤魷魚、鴨血、臭豆腐等，她說士林夜市很好玩，直呼「我覺得我被台灣的朋友騙了。」