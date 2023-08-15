據美國之音報導，12日，美國網路安全與基礎設施安全局（CISA）局長珍．伊斯特利（Jen Easterly）在拉斯維加斯舉行的DEF CON駭客大會上致辭時表示，中國大陸駭客正在嚴陣以待，一旦北京出兵入侵台灣並與美軍發生衝突，他們就會對美國關鍵基礎設施發動破壞性的網路攻擊，包括輸油（氣）管道、鐵路等其他設施。

美國全國廣播公司（NBC）引述伊斯特利的話說，「我希望人們認真對待，有關中國在台海發生衝突時，使用其非常強大的能力破壞我們關鍵基礎設施可能性的相當嚴厲的警告。」

伊斯特利沒有像美國白宮官員不久前在《紐約時報》報導中隱晦地表達關注，而是公開講出她的擔憂，一旦台海開戰美國的基礎設施將受到中國大陸破壞。

報導稱，中國大陸多年來都被指責對美國實施網攻，但是其網攻的目的一直是竊取機密或數據，但是有關中國路可能通過網攻破壞美國關鍵基礎設施的指控，卻讓這一威脅更進了一步。

NBC在報導中表示，中國大陸官員否認組織駭客對外網攻，同時強調中國大陸自己才經常是網攻的受害者，北京也斥責美國才是「駭客帝國」。中國大陸外交部發言人毛寧今年5月在談及有關中國大陸駭客的報告時表示，這些只是美國及其盟友發佈的「集體虛假信息」。

在伊斯特利發言之前，今年已經有多個對中國大陸可能進行破壞性網攻的報告。微軟公司（Microsoft）今年5月就曾警告說，隸屬中國大陸政府的駭客正在將美國基礎設施設定為網攻目標。

美國國家情報總監辦公室在今年2月發佈的年度威脅評估中，就曾寫明「中國幾乎肯定具備發動網攻破壞美國境內關鍵基礎設施服務的能力，其中包括油氣輸送管道和鐵路系統」。

上個月，《紐約時報》報導說，美國正在以比以往所知更大的力度，積極獵取和打擊美國關鍵基礎設施中的中國大陸駭客。