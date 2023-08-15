周一泛歐Stoxx 600指數收盤上漲0.69點或0.15%，為459.86點。歐股在上周五下跌了1%。

醫療股上漲0.3%。其中飛利浦上漲4.4%，報19.3歐元；此前荷蘭政府投資公司Exor宣布對飛利浦增持15%。隨後Exor則下跌0.3%。

零售股上揚0.8%。由於德意志銀行上調目標價，零售商B&M上漲3%。

由於原油和基本金屬價格下滑，礦業股和能源股走低。由於房地產的債務問題，目前市場對於中國需求前景越來越看壞。

碧桂園暫停了11檔債券的交易，目前新聞傳出，該公司正尋求推遲一檔私人境內債券的支付。

礦業股跌1.5%、能源股也跌0.8%。

其它與中國關聯較多的板塊，例如奢侈品股跌0.1%，保誠(Prudential)、匯豐、渣打皆下跌在0.5%至0.7%之間。

GlobalData.TS Lombard研究主管Andrea Cicione表示：「中國的消息不利於歐洲市場，尤其是不利於德國等較重於出口導向的市場，因為中國被視為關鍵的出口市場」，「我們也預計，中國不會出現大規模的經濟刺激」。

大宗商品權重較高的英國股市和挪威股市分別下跌0.2%和0.3%。

地緣政治問題也影響了投資者情緒。上周末，一艘俄羅斯軍艦在黑海對一艘貨輪鳴槍示警，烏克蘭譴責此舉，並呼籲國際社會採取果斷對策。

德國的醫學透析公司Fresenius醫療大跌5.1%；此前瑞銀集團將該公司評級從「中立」下調為「賣出」。