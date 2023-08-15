立委陳椒華告鏡電視7股東。（陳志賢攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）6月28日強行通過鏡電視上架案，但以「附帶停止條件」要求鏡電視股東簽署「不得轉讓股份」切結書，但立委陳椒華日前依據錄音檔爆料，指控鏡電視大股東有轉售股權、人頭代持的狀況，15日到台北地檢署告發鏡電視大股東裴偉、陳泰銘、陳致遠、蘇永平、祝文宇、葉國一、陳進財7人涉犯《刑法》偽造文書罪、《稅捐稽徵法》、《洗錢防制法》。

立委陳椒華告鏡電視7股東。（陳志賢攝）

立委陳椒華告鏡電視7股東。（陳志賢攝）

陳椒華批評，告發鏡電視這些人頭代持股東犯罪，本應是NCC主委陳耀祥該做的事情，公務員在職務上發現違法行為，依法就應告發移送，但在鏡電視案，陳耀祥放水護航、怠忽職守。陳椒華認為，她8月7日開完記者會當天，NCC仍然不願調查，還以新聞稿表示「已收到該公司全體股東切結聲明」，完全是腐敗透頂。

陳椒華呼籲檢察官嚴辦此案，並表示先前已有立法委員認為北檢故意擺爛，不敢查鏡電視案，她提交這些事證，期盼北檢的檢察官要能夠實現公平正義，不能屈從於上意及執政黨的壓力，要能依法追究裴偉、陳泰銘、祝文宇7人的刑事責任，懲處不法。

陳椒華說，自始就是人頭股東的祝文宇、蘇永平、陳泰銘、陳致遠、葉國一、陳進財2022年10月前後就已經賣掉鏡電視的持股，但他們卻多次向NCC提出不實切結書、回函，向NCC表明他們仍然是鏡電視股東，這都已涉嫌觸犯《刑法》第214條使公務員登載不實罪嫌。另陳泰銘、陳致遠、葉國一和陳進財4人透過裴偉帳戶進行股權買賣，涉嫌觸犯稅捐稽徵法和洗錢防制法罪嫌。

陳椒華指出，裴偉、陳泰銘、陳致遠、蘇永平、祝文宇、葉國一、陳進財7人的犯罪事實跟證據，包含錄音檔、錄音譯文、NCC的委員會議記錄等均已整理在內，會一併呈檢察官調查。

陳椒華強調，NCC從頭到尾不敢查金流，就是心虛，就是瀆職，NCC不查就請檢調好好查清楚。此外陳椒華表示，台鋼集團是不是有大筆金流進入裴偉帳戶，再流入賣股的股東，也會請檢調徹查。