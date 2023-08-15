大陸、歐洲等主要經濟體衰退陰霾籠罩，消費性產品及伺服器深陷需求不振與庫存調整泥淊，讓電子產業從年初淡到下半年，不僅第3季傳統旺季期待落空，第4季亦看不到復甦的契機。

整體大環境不佳，乙盛-KY伺服器及TV也難逃衝擊出貨下滑，慶幸的是，Tesla車用相關訂單還算穩定，為乙盛-KY今年營運帶來支撐。

今年第1季車用產品佔乙盛-KY營收比重約57%，乙盛-KY預估，第2季也差不多這樣水準，低軌道衛星/伺服器佔比約19%，TV佔比降至10%以下，由於車用產品毛利率較高，乙盛-KY第2季毛利率有機會接近20%，在本業獲利維持水準，業外又有匯兌收益下，乙盛-KY預估，第2季獲利有望優於第1季。

在低軌道衛星部分，乙盛-KY主要是提供地面接收設備，去年低軌衛星營收占比約3%～5%，公司配合客戶開發次世代產品於今年放量，乙盛-KY預估，低軌衛星今年營收有機會年增50%到60%。

乙盛-KY也積極研發新應用產品，包括：無人機及儲能變壓器機構件等，希望為營運增添新動能。

乙盛-KY 7月合併營收為8.48億元，年減33.17%，累計前7月合併營收為70.08億元，年減4.99%，乙盛-KY表示，下半年大環境不佳，謹慎看待下半年營運，不過今年本業獲利可望與去年持平。

近兩年乙盛-KY積極擴建墨西哥廠產能，除原有的墨西哥兩個廠區外，因應車用客戶未來平價車款，乙盛-KY在接近美國德州墨西哥廠區規劃的二廠也已於日前投產，乙盛-KY指出，該廠產能會因應客戶需求逐漸開出，依既有廠區6.8萬平方米估算，初期產能會先開出一半。