分析師指出，美股反彈，台股今日開反彈，電子資金比重占了8成以上，台股中的AI概念股下殺回跌後，在輝達狂飆下，今日表現強勁。台股接近半年線時有強勁的支撐，不過季線反壓仍重，AI概念股漲幅大，追高宜留意風險。

盤面上，台積電開高後一度翻黑，還好低接買盤踴躍，股價力守平盤上方；輝達狂飆，AI概念股全面回神，緯創、廣達、世芯-KY(3661)等多頭氣勢如虹，漲幅在5~8%不等；智原(3035)昨獲法人買超，股價勁揚6%；仁寶(2324)挾著AI伺服器明年占比上看兩成，今日續強一度攻上漲停板36元；勤誠(8210)著墨AI伺服器市場，第3季可望開始量產，鎖在漲停板201.5元；航空雙雄有財報支撐，華航(2610)、長榮航(2618)高飛，漲幅都在3%以上。

PGIM保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼指出，這波下跌主要是獲利了結賣壓出籠，加上外部環境需求疲軟，特別是中國大陸終端消費疲弱，消費性產品急單已結束，一般性伺服器零組件拉貨回溫時間點恐再由2023年第四季遞延至2024年，減弱新平台效應；然而從歷史經驗觀察，股市往往在疑慮中成長，緩漲急殺為多頭常態，目前資金仍集中於AI趨勢族群，且向真正AI趨勢中獲利的個股靠攏。

柯鴻旼進一步表示，AI與伺服器平台轉換是2023年投資最大亮點，相關供應鏈包括PCB、散熱、組裝廠、IP等皆已看到接單與出貨狀況，產品價值含量大增，且重點關鍵供應鏈回歸至台灣硬體製造，相關真AI族群基本面已於下半年開始陸續顯現。