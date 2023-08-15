●特斯拉周一跌了1.2%，該美國電動車大廠周一宣布自8月14日起調降long-range版和Performance版Model Y在中國的售價，long-range版Model Y入門價調降4.5%，至29.99萬元人民幣，Performance版售價自34.99萬元人民幣起跳，降價3.8%。特斯拉並宣布在8月14日至9月30日期間，在中國購買入門級後輪驅動版Model 3庫存車的客戶可享有8000元人民幣的保險補貼。特斯拉執行長馬斯克上個月表明有可能進一步降價，即使這會壓縮特斯拉的利潤。

●Nikola周一收跌6.7%，盤中一度崩跌近20%。該公司宣布「預防性」召回約209輛電動卡車並暫停銷售此款純電動車，稱該車款發生起火事故可能與電池零組件的缺陷有關。

●美國鋼鐵（U.S. Steel）飆漲36.8%，收在31.08美元。其同業Esmark出價每股35美元、總計78億美元全現金收購美國鋼鐵，較美國鋼鐵上周五收盤價（22.72美元）溢價54%，也高於先前被拒絕的Cleveland-Cliffs所提出的總價73億美元。

●AMC Entertainment普通股崩跌近36%。該美國連鎖電影院公司獲法院批准修訂後的換股集資計畫，這可能稀釋股東權益。AMC特別股大漲16%。

●夏威夷電力（Hawaiian Electric Industries）重挫近34%。夏威夷茂宜島野火至少釀成93死，美國當局正在調查該公用事業公司的設備是否故障引爆這場毀滅性的大火。

●蘋果漲0.94%，收在179.46美元。媒體報導明年Apple Watch將迎來上市10周年，蘋果正在為此開發一款特別版智慧錶，可能跟進iPhone X，將此款新智慧錶命名為「Watch X」。據悉蘋果將做出最大一次的改版，「Watch X」可能配備更薄的錶殼、新的錶帶連結技術、可能採用Micro LED顯示器，並可能加入血壓監測功能。據傳蘋果正在研發一種新的磁性連結技術，但目前尚不清楚是否會用於Watch X。