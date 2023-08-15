太空人投手韋藍德（Justin Verlander）離開大都會之後遭爆「耍大牌」與隊友不和，他15日在X平台公開回應此事，他沒有大力駁斥，而是以較溫和的語調寫道：「我對大都會球團無比的尊重，無論新舊隊友，我本季都很享受與他們交流，他們是一群很棒的人。」

《紐約郵報》記者的爆料來自某位大都會內部人士，他指稱韋藍德患有大頭症，成天抱怨球團的數據分析團隊不夠力，不如太空人的團隊。韋藍德對此也回應：「我們知道團隊的成功不只是依靠場上的球員，而需要每一個人的貢獻。我很遺憾某位員工被我建設性的批評給冒犯了。我祝福大都會未來一切順利。」

該篇報導指出韋藍德與隊友薛爾瑟（Max Scherzer）等人不和，至於韋藍德對大都會內部的批評，韋藍德的回應暗示「這只是某個大都會員工的意見」，間接承認他對大都會數據團隊的不滿。

韋藍德球季中途就說過很想念太空人，明明回到太空人的球場，自己卻要走進客隊更衣室感覺很怪。韋藍德開季因為在養傷（5月才上陣），他在大都會實際上只打了3個月，被認為是「身在曹營心在漢」。如今他重返太空人懷抱，一些太空人球迷上網聲援他，「韋藍德是偉大的投手，大都會只是一群失敗者與酸民」。