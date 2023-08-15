無論是在職場或生活中，擁有良好人際關係是獲得成功的關鍵，對此，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12星座贏得好人緣秘招，其中牡羊座、獅子座需學會容忍與讓步，不可直接表達意見；摩羯座、金牛座學會說話的藝術不僅能受到歡迎，更能減緩緊張氛圍。

1、牡羊座、獅子座：學會容忍與讓步

牡羊座和獅子座容易因為忍耐力稍顯不足，遇到不愉快事情時會情緒外露。然而，直接表達對於人際關係並不見得有益，儘管某些事情確實令人煩惱，但需學會控制脾氣，時刻保持積極的解決態度，才能讓人感到舒適，有利建立良好人際關係，贏得朋友的支持，不妨以平和的心態面對挑戰，用冷靜的思維尋求解決方式，即使情緒激動，可嘗試轉化為積極行動，以獲得更多的友善和珍貴友誼。

2、摩羯座、金牛座：學會說話的藝術

在談論之間，摩羯座和金牛座會顯得含蓄，在與人交流時會突然不知如何繼續對話，而他們的措辭常常直截了當，有時過於直接，因此傷害到別人的情感。為了建立良好的人際關係，建議嘗試在表達時更加委婉，加入一些幽默的語句，有助於他們更受歡迎，減輕緊張氛圍，同時，學會修飾自己的話語，能讓互動時更加溫和，來避免誤解和衝突。

3、雙子座、天蠍座：學會以微笑回應

俗話說，相貌不佳時，培養自己的才華；若缺乏才華，保持微笑。在人際交往中，若想贏得好人緣，不必事事都展現自己的知識，遇到不懂的問題，不妨微笑而過，比起爭辯更能讓人感到舒適，即便是冷峻的天蠍座和熱衷於自我顯露的雙子座，也需學會在合適的場合用微笑化解問題，微笑是溝通的良藥，同時能化解尷尬，增添融洽氛圍，也是與他人連接的橋樑，使他們獲得更多的善意和共鳴。

4、巨蟹座、處女座：學會靜默與傾聽

在社交場合中，表達自己的意見十分重要，但也需要學會保持沉默，像巨蟹座和處女座喜歡言談的人需注意分寸，避免滔滔不絕讓人疲憊不堪，即使對方出自於禮貌不表現出來，內心也可能會產生負面印象。因此，適時的沉默和傾聽同樣重要，不僅適時表達自己的觀點，也需留出空間讓別人表達，並在互動中保持平衡，既能展示特點，又能尊重他人，從而建立良好人際關係。

5、天秤座、水瓶座：學會明辨是與非

保持微笑有時可以贏得別人的好感，但對於天秤座和水瓶座來說，明辨是非同樣重要，雖然他們時常表現得友好，但過於迎合將不利於建立人緣。在日常生活中，他們會過於追求別人的喜歡，導致讓人覺得虛偽。若想獲得良好的人氣需要有堅定的原則和判斷力，盲目取悅不會帶來真誠友誼，並且要懂得明辨是非，不斷展示真實的個性，才能吸引志同道合的朋友。

6、射手座、雙魚座：學會別太情緒化

射手座和雙魚座都屬於變動星座，他們常常會感情用事，言行更會受情緒左右，有時本來可以大事化小、小事化無，卻因衝動而雪上加霜，變得難以收拾，而這種任性和情緒化的表現不會讓人留下好印象，因此他們需注意控制情緒，並保持理性和冷靜，以有原則、有規矩的方式處理事務，將更容易贏得他人的喜歡和尊重，通過穩定的表現，也能展現成熟和信賴的一面，進而在人際關係中獲得好口碑。