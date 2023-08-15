新竹市長高虹安遭控擔任立委期間涉嫌詐領助理費，台北地檢署調查後昨（14）日正式以貪汙罪將高起訴，高則親上火線回擊，稱自己不喝咖啡、檢方卻說她買咖啡機的錢是用公費支出！不過網友卻發現高曾在直播時找來咖啡業者狂飲，政治評論員李正皓也搜出一堆照片，酸「這些咖啡最後難道是倒掉或吐掉？」

台北地檢署14日以貪汙罪起訴高虹安，指出高購買咖啡機、冰箱、雙眼皮貼等的費用都是用公費支出，並稱高犯後態度不佳，卸責予助理，請妥予量刑，並宣告褫奪公權以示警惕；高虹安則召開記者會回應此事，並喊出一句「我不喝咖啡，大家都知道」來反駁。

不過網友就發現，高虹安2022年競選新竹市長時，曾在11月開直播邀請品牌咖啡業者，除了聊咖啡也大聊創業經，期間業者親自泡咖啡後邀請高試喝，確實有先詢問「聽說妳不喝咖啡嗎？」不過高當場拿起咖啡，邊喝邊說「沒有，其實我在你們店裡喝，就喜歡上你們家咖啡」。

此外，李正皓昨日也在臉書發文，附上一大堆高虹安喝咖啡的照片，諷隨便一搜就有這麼多證據，這些咖啡最後難道倒掉或吐掉？這種辯解真的沒有意義。