北基國際深耕台灣油品服務35年，迄今連鎖據點擴張到71個站點，8月16日起至10月30日，推出風靡日本超人氣動畫「PUI PUI天竺鼠車車」5款聯名限量周邊小物，除了超萌車貼、百變購物袋、質感潮T外，還有香氛御守，活動期間加入北基會員，就可以把超萌天竺鼠車車帶回家。

除穩定供應優質油品外，北基國際近期更在「綠色節能」及「永續發展」積極投資布局，轉投資設立子公司三地能源，事業群跨足綠能光電、電動車充電、儲能及綠電銷售。如，提高土地多元利用投入漁電共生案場、遴選日照充足的站點規劃成屋頂型光電、為台灣投入調頻輔助服務（AFC）市場等，皆為業外收入挹注獲利；亦攜手子公司特爾「能源升級計畫」，站內設置EV充電樁，為電動車族群提供服務。

北基國際「超前部鼠」攜手天竺鼠車車推5款限量商品。（北基國際提供／陳大任台北傳真）

不僅如此，更祭出會員消費、點數輕鬆兌換活動，活動期間加油不限金額即可以現金直購、辦卡加價購、點數加價購和點數兌換等方式獲得以下4款聯名周邊小物：包括「QQ臂章」精緻刺繡設計，讓每款車車都生動可愛，讓車車粉絲直喊要全收藏；守護出行安全的「平安行鼠 香氛御守」分別有行車平安／交通安全／三寶退散等三款；大容量「百變購物袋」，袋身有可愛公路設計，再搭配QQ臂章，出行夥伴自己決定；質感潮 T「PUIPUI車車T」帶有魔鬼氈設計，可任意搭配QQ臂章，穿出自己的出行品味。