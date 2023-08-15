38名待執行的死囚中，林于如及張人堡、黃麟凱等人提行政訴訟，請求蔡英文總統依據人權兩公約作成核准特赦或減刑的行政處分，遭最高行政法院駁回確定後，聲請釋憲，憲法法庭裁定不受理。

林于如等死囚主張，行政法院認定總統行使赦免權非屬應受司法審查之法律爭議事項，嚴重忽略總統行使赦免權涉及受死刑宣告者請求赦免之權利，並對司法審查範圍之見解有重大違誤，應受違憲宣告。

另，赦免法關於赦免之發動、赦免事由及赦免之正當程序等面向，立法規範均嚴重不足，有牴觸正當法律程序原則及憲法第15條保障生命權之意旨，並違反公民與政治權利國際公約，聲請法規範及裁判憲法審查。

憲法法庭15名大法官審理後，認定憲法第40條規定：「總統依法行使大赦、特赦、減刑及復權之權。」可知赦免為總統之特權，憲法並未賦予人民得請求赦免之基本權，「受死刑宣告者，有請求特赦或減刑之權……」雖為公政公約第6條第4項所明定，惟尚無從因此而謂赦免為憲法所保障之權利，裁定不受理。

本案是因詐領保險金，殺害親生母親及婆婆後，短時間內再毒殺親夫的「驚世媳婦」林于如，與林旺仁及張人堡、黃富康及鄭武松、王鴻偉及沈歧武被判死定讞的死囚，委由律師提告主張，我國2009年批准人權兩公約並通過兩公約施行法後，總統應該讓受死刑宣告者的赦免權利，可以受到有效保障，以落實《公政公約》的立法意旨。