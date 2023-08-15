許多民眾都靠補充鈣片來預防骨質疏鬆，但因外傳吃鈣片容易腎結石，台南市立醫院藥師許杏如認為，攝取適量的鈣質，可以調節尿液中的草酸量，降低腎結石的風險，因此在補充鈣片的過程中，不用特別擔心腎結石問題。

許杏如分析，將近80％的腎結石是由鈣塩所組成，包括草酸鈣及磷酸鈣。其中，草酸鈣結石與尿液中的鈣及草酸濃度有關；磷酸鈣結石則是受到尿液中的磷酸濃度，以及尿液的酸鹼pH值所影響。結石的發生，就是這些成分在尿液中聚集成高濃度，並產生結晶的結果。

許杏如認為，腎結石的成因，部分與身體的代謝異常有關，遺傳因子或飲食習慣等環境因素，都可能促發不同類型的結石。如何預防腎結石的發生或再發？飲食是一個重要的風險因素，不論結石的成因為何，多攝取水分是預防腎結石最重要的方式；因為尿量的增加，可以減少生成結石塩類的飽和，所以每天至少應該攝取2500c.c.的水分。

此外，鑑於腎結石容易再發，曾經發生過結石的人，還必須配合生活型態的調整及藥物控制。經研究證實，攝取適量鈣質、低鈉飲食、減少動物性蛋白質及多吃蔬果，可以預防腎結石的發生。

許杏如強調，適量攝取鈣質可以調節尿液中的草酸量，降低腎結石的風險。因為鈣在胃腸道會與草酸結合，使小腸無法吸收結合狀態的草酸，促進草酸由糞便排除，進而減少尿液中的草酸量；也因此，適量的攝取鈣質，像是一天1000至1200毫克，有助於預防腎結石。