大陸近年對於國家安全的強調有增無減，大陸國安部今日表示，政治安全直接關係政權安危、制度存亡，是一個國家最根本的需求和生存發展的基礎，「離開了政治安全，國家安全就無從談起」；並指各種敵對勢力一直企圖顛覆中國共產黨領導，成為大陸國安機關的工作主線。

大陸國安部微信公眾號自本月初建立以來，內容受到關注。該公眾號今日發文指出，長期以來，各種敵對勢力一直企圖在中國製造「顏色革命」，企圖顛覆中國共產黨領導和中國社會主義制度，這是中國政治安全面臨的現實危險和長久危害。

文章強調，政治安全是國家安全的根本，為中國共產黨的長期執政、國家長治久安、人民安居樂業提供堅強安全保障。政治安全的核心是政權安全和制度安全，最根本的就是維護中國共產黨的領導和執政地位、維護中國大陸特色社會主義制度。國家安全機關始終把維護政治安全放在首要位置，以政治安全為大。

文章稱，大陸國家安全機關始終堅持把防範抵禦「顏色革命」作為當前和今後一個時期工作主線，「有力挫敗各種敵對勢力危害我政治安全圖謀」，堅決防範和化解各種影響中國共產黨的執政地位、中國大陸特色社會主義制度的風險隱患。

文章最後指出，國家安全是由多個領域安全共同組成。國安機關以維護政治安全為首要任務，統籌加強軍事、國土等傳統安全領域工作和科技、金融、生物等非傳統安全領域工作，防範和切斷其他各領域安全風險向政治安全領域傳導。