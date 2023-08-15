台中42歲林姓男子長期坐電腦前辦公數小時，半年多前出現血便，甚至摸到肛門口有隆起的小肉團，近日血便症狀日趨嚴重，一度連蹲下穿鞋都疼痛不已，就醫檢查發現罹患痔瘡，且嚴重程度已達到第三級，幸經微創雷射消融手術，術後隔天就能上班，也不會再「坐立難安」。

林男因工作關係，日日辦公都要坐上好幾個小時，加上長期便祕，最長可4至5天沒有如廁，排出糞便硬。近日他於肛門附近摸到突起肉團，排便後還會看到馬桶裡看到「滿江紅」場景。就醫後確認罹患第三級痔瘡，經溝通後，林男採「微創雷射痔瘡消融手術」處理，手術過程僅30分鐘，術後即可下床返家，隔天也能順利上班。

亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主任江驊哲指出，痔瘡是肛門常見的疾病之一，主要是因肛門處血管及軟組織（又稱痔瘡組織）隨著排便習慣不佳、懷孕生產、年齡增長而逐漸鬆弛老化。若平時有飲酒習慣、喜歡吃辛辣食物，或者長時間站或坐，導致肛門壓力過高，就會造成痔瘡組織充血、脫垂形成痔瘡。

他指出，痔瘡分為4級，等級1級無痣核脫垂，沒有明顯的突出，僅血管較為明顯；等級2是承受壓力時，痔瘡雖有突出但會自動縮回，自行復位；等級3為承受壓力時脫垂，且必須手動復位；等級4則會到持續脫垂且難以（或無法）推回的程度。

他說明，微創雷射手術利用極細的光纖在肛門口穿刺2至3個針孔般的小洞，再透過雷射高波長光熱能量消融脫垂的痔瘡組織，過程幾乎不流血，且疼痛感甚低，患部約在6至8周能恢復正常狀態，適用一到三級痔瘡，術後隔天多數患者可恢復日常生活，只要避免劇烈運動，很快就能揮別痔瘡帶來的陰霾。

江驊哲建議，每個人或多或少都有痔瘡問題，關鍵在於是否影響生活品質，若症狀輕微會建議採用塗抹藥膏、塞劑或者口服軟便藥物，多吃富有膳食纖維的蔬菜水果、補充適當水分減少便祕風險，平時也可採取溫水坐浴，降低肛門括約肌壓力、促進局部循環，達到消腫、止痛的效果。