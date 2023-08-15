許多店家為維護消費品質，廁所不外借，一名網友表示，日前入住花蓮一間5星級飯店，有非房客想借廁所被拒絕，沒想到事後竟到Google留下1星負評。網友一面倒支持飯店，「飯店本來就不需要服務路人」；也有人質疑，該飯店附近就有公廁，「大概是嫌公廁髒，想來占個便宜的人」。

一名網友在臉書「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」社團發文表示，日前入住花蓮太魯閣一間5星級飯店，有位非房客想借廁所，被飯店人員拒絕，沒想到事後竟到飯店Google評價留下1星負評，原PO直言「飯店本來就有權利維護房客的住宿品質，不開放廁所。」

查看該飯店Google評價，一名網友給1星負評，留言寫下「全台灣唯一一間不讓遊客借廁所的飯店，借個洗手間不情不願，坐一下沙發也遭冷眼，把格局弄得跟廉價民宿一樣。」他抱怨「如果飯店連大廳沙發和廁所都只有房客能使用，建議直接把check-in櫃檯放在大門口外就好。一開始想說如果飯店給人感覺不錯的話，以後可以來住看看，結果這家飯店根本沒在鳥潛在客戶。」

許多網友認為飯店不外借廁所很合理，「別人願意借是好心，不是義務」、「很多國家的住宿或餐廳，沒消費都不外借，不要把每件事情都當成應該的」、「這類人去哪裡都是一樣的德性，全世界都要順他的意、繞著他轉」、「我也常遇到客人帶訪客進房，借廁所或沖澡的都有。」

也有網友質疑，該飯店附近就有廁所，「對面就是公廁，大概是嫌公廁髒，想來占個便宜的人，飯店若開放讓路人都來使用廁所、吹冷氣占用沙發，我看lobby都不lobby了」、「停車場對面、超商後面就有洗手間，走過去很難嗎」、「外面就有洗手間了，還故意走到裡面，應該是潛在的借廁所客戶啦！」