工研院產科國際所最新數據顯示，今年第二季台灣整體IC產業產值達1.015兆元、季成長0.7%。以2023年來說，則預估台灣IC產業產值達將年衰退12.7%，就細項來看，包括IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試均呈現年衰退。