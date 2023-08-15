工研院產科國際所統計顯示，2023年第二季台灣整體IC產業產值(含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試)達1.015兆元，季成長0.7%、年衰退18%。其中，IC設計業產值為2685億元，季成長11.9%、年衰退22.2%；IC製造業為6075億元、季衰退3.2%、年衰退15.6%，其中晶圓代工為5647億元，季衰退3.8%、年衰退13.3%，記憶體與其他製造為428億元，季成長5.4%、年衰退37.3%；IC封裝業為927億元，季衰退1.4%、年衰退19.4%；IC測試業為463億元，季衰退0.4%、年衰退19.5%。
工研院產科國際所預估2023年台灣IC產業產值達4.2205兆元、年衰退12.7%。其中，IC設計業產值為1.0885兆元、年衰退11.6%；IC製造業為2.562兆元、年衰退12.3%，其中晶圓代工為2.382兆元、年衰退11.3%，記憶體與其他製造為1800億元、年衰退23.6%；IC封裝業為3797億元、年衰退18.5%；IC測試業為1903億元、年衰退13%。
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