國立臺灣師範大學副校長、管理學院教授印永翔今天以「臺商產業新佈局-崛起中的東協與印度」為題發表專題演講。印永翔副校長也在國立臺灣師範大學主導成立「全球經營與策略研究所」，以培訓國際人才。印永翔副校長表示，東協十國有多邊及雙邊自由貿易組織，包括RCEP、ASEAN、ASTRALIA、JAPAN、KOREA和ZEALAND等，這些都有利於台商在當地生產出口。

針對今年7月北越工業區停電問題，越南太平省工業區范姓專員表示，越南有3成的電力是水力發電，今年7月的停電是受到雨量不足影響，目前越南政府已經開放各工業區可以自建綠電，如太陽能場域等；此外，明年越南會落實「南電北送」，約在8月輸電網就會完成，南越因太陽能場域相對充裕，屆時北越缺電問題可望解除。

經濟部政務次長陳正祺表示，台灣為全球第20大經濟體，台商向外投資使台灣走向國際且更為茁壯。東協、印度除了多元市場外，還有人口紅利驅動消費。自地緣政治以來，外人投資更重視東協和印度的投資，台灣也透過新南向強化經貿合作。東協投資目前己經成為世界第三大投資地區。今年上半年台灣新南向投資金額為21億美元，已經超過對大陸投資的19億美元。目前台廠在新南向國家都陸續形成產業鏈，如電子組裝業者在越南，印刷電路板廠在泰國，紡織製鞋業者在印尼，新能源業者在泰國、印尼等。