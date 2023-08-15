台灣虎航是國內首家在證交所創新板掛牌的航空公司，證交所董事長林修銘致詞時表示，台灣虎航將以往的機票模式拆解成附加元件，旅客可就自身的需求選購需要的服務，也落實了由旅客來定義自己的旅行，創造獨一無二的旅遊體驗。也在優秀的經營團隊帶領下，台灣虎航上半年營收為54.73億元，稅後淨利7.65億元，每股盈餘1.87元。

台灣虎航今日也藉機用股票代號「6757」的數字大作促銷活動，只要多加1元，就可以多帶一人去旅行的促銷專案。只要在台灣虎航官網用「2人」的人數搜尋來回機票，凡是搜尋到來回票價皆出現「6757上市價」的標籤即表示第二人只要加1元，就可用6,757+1元購入2人同行的來回機票，促銷時間自今日上午0900開始至明日晚間2359為止，旅行期間為即日起至2024年3月30日止。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，台灣虎航不斷透過創新的品牌宣傳和銷售模式帶動營收，過去作過許多的行銷活動，皆被視為引發話題的航空業創舉。今日正式上市後，台灣虎航將持續以絕不妥協的「飛安第一(safety first)」為營運基石，並用「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，朝著永續經營的目標邁進。