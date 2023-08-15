中國大陸國防部長李尚福於8月14日至19日訪問俄羅斯和白俄羅斯。美國之音認為，中方此舉旨在加強和這兩個友邦的軍事合作，削弱西方主導權。

中國大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校14日就近期涉軍問題發布訊息稱，應俄羅斯國防部長紹伊古、白俄羅斯國防部長赫列寧邀請，大陸國務委員兼國防部長李尚福將於8月14日至19日赴俄羅斯出席第十一屆莫斯科國際安全會議、訪問白俄羅斯。

吳謙說，在俄期間，李尚福將在莫斯科國際安全會議做大會發言，會見俄羅斯等國防務部門領導；訪白期間，將與白國家和軍隊領導人舉行會見、會談，參訪白軍事單位。

據俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）報導，俄羅斯外長謝爾蓋．拉夫羅夫（Sergey Lavrov）將在莫斯科國際安全會議上發表講話，主題是「世界大多數國家在西方機制之外尋求發展之路，包括加強新型態的多邊聯繫」。據稱，來自約100個國家和8個國際組織的代表已受邀出席。

俄羅斯外交部發言人的話稱，會議將「討論在多極世界秩序建立的背景下，如何恢復建設性的國際合作，以應對歐洲-大西洋掌權者對世界主導權的侵略性主張等安全各方面的問題」。

美國之音認為，李尚福的出席突顯出中國大陸和俄羅斯正努力調整外交政策，以削弱由西方主導的自由民主世界秩序，儘管這可能導致經濟和聲譽方面的損失。中國大陸和俄羅斯加強了軍事關係，並開展聯合巡邏和軍事演習。李尚福今年4月在莫斯科會見了俄羅斯總統普丁，誓言加強軍事合作。7月，李尚福在北京會見俄羅斯海軍司令。

上個月，普丁的一名助手表示，普丁計畫10月訪問中國大陸，而中國國家主席習近平則於3月對莫斯科進行國事訪問，並宣佈兩國關係進入新時代。中俄雙方經常宣揚他們在經濟和軍事領域的的「無上限」的夥伴關係與合作。

據美聯社報導，與中國大陸和俄羅斯的密切關係形成鮮明對比的是，李尚福回避了與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的所有接觸，6月李尚福拒絕在新加坡的「香格里拉對話」上與奧斯汀舉行雙邊會談，也在美國擊落飛越美國本土的中國大陸偵察氣球事件後，拒接奧斯汀的電話。