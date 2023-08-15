女師遭天外飛來鐵片砸斃，肇事駕駛判刑。(警方提供)

一名李姓女教師去年3月開車行經台88線，遭天外飛來鐵片砸斃，警方3天不眠不休過濾近2000輛車後，終於破案，重達5公斤鐵片來自1輛由侯姓男子駕駛的曳引車，確定是「後軸前輔助鋼板座」釀禍，屏東地院一審依過失致死判刑6月，可上訴。

檢警調查發現，在高雄某高中任教的62歲李姓女師，通勤上班途中，行經台88快速道路屏東萬丹段13.8公里處時，突有1塊5公斤重的鐵片從對向車道迎面飛來，瞬間擊破駕駛座前的擋風玻璃，直接命中女老師頭部，導致她當場死亡。

警方成立專案小組，動員62名警力，訪查各家大型車輛修配廠、比對掉落物，過濾近2000部車輛，鎖定認掉落物來源車輛。警方循線找到60歲侯姓駕駛，查看曳引車卻發現沒有零件短少，一度讓案情陷入膠著。

侯男原本十分困惑、不知自己犯了什麼罪，被告知涉嫌台88死亡車禍後十分訝異，不過他坦承因為18日要驗車，所以17日案發當天將車開去保養廠給師傅檢查，師傅有說車子的「後前補助鋼板座」掉了，所以當下裝了塊新的上去。

法官認為，侯男受雇公司要求駕駛車輛上路前須確實檢查車輛機件，並做好車體維護檢修，但他卻未踐行車輛檢查而未於行車前檢修鋼板座，導致上路後鋼板座斷裂後掉落於地面，遭其他車輛輾壓而噴飛，因而導致女師死。

家人表示，女老師在案發前因父親過世而從中部調到南部，希望能夠多點時間陪伴家人，也預期3年之後將要退休，未料發生車禍事故，導致李老師母親迄今仍難以接受女兒已經過世，現仍常常看著她的照片問說怎麼還不回來吃飯，令人不捨。