112學年度大學分發入學未足額錄取學校列表。（李侑珊攝）

112學年度大學分發入學未足額錄取學校列表。（李侑珊攝）

112 學年度大學分發入學於今（15）日放榜，登記人數共3萬7797人，總錄取人數為3萬6338人，錄取率為96.14％。值得關注的是，今年有29校出現缺額，其中以文化大學缺額1342名最多，也是唯一所缺額破千的大學，其次則是長榮大學605人、大葉大學596人。

大學考試入學分發委員會（以下簡稱考分會）今日公告112學年度錄取結果。

依照考分會統計，今年共有61校、1833個系組參與分發入學招生，招生總名額為4萬2479名，比去年增加3129人，增幅約8％。各招生管道回流名額總計2萬17名，創下歷年新高，也比去年增加5582人。

考分會指出，今年登記分發共3萬7797人，比去年增加1萬2500人，總錄取人數3萬6338人，錄取率為96.14％，低於去年的98.94％。

至於缺額部分，依照分發會資料顯示，今年分發入學有29校、缺額6464人，比去年51校、逾1.4萬人，少了22校、8029人，不過仍創下10年來次高。

而在缺額率方面，玄奘、真理、大葉、佛光等4所私立大學缺額比率大於75％，其中玄奘缺額比率96.96％最高。缺額數上，文化大學1342人最多，另包括大葉、義守、實踐、長榮、真理等5所大學，缺額數都超過500人，靜宜大學缺額數也超過400人，中華大學、銘傳大學缺額數也超過300人。

考分會主委、成功大學校長沈孟儒表示，受少子化影響，今年度分科測驗在錄取率以及整體招生名額上等調整，都可以提供給各大專校院作為招生調整策略來源。「少子化是大家躲不掉的議題，也是學校最重要的挑戰」，呼籲各校在招生上一定要做出明確的方向。