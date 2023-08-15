元太指出，數位海報顯示器ePoster解決了部分場域無法配電與承重的困難，發揮電子紙僅在更換畫面時耗電、無電力仍可維持畫面的特性，用戶可以更低門檻安裝。此外，電子紙輕薄的特性，方便吊掛安裝，加上彩色電子紙近似印刷海報的質感，讓ePoster瞄準了零售百貨、餐廳等場所設置數位廣告看板以取代紙質海報的市場需求。

自2005年進入數位看板業務以來，Sharp透過顯示器的開發，以及提供從規畫、生產、諮詢、系統構建到安裝和維護的等各種數位顯示器解決方案，可適用於任何指定的安裝地點，已成為市場領導者。繼今年4月初，Sharp在日本市場推出42吋黑白電子紙ePoster，為回應熱烈的市場需求，此次新產品線擴增了系列產品的完整度，並首度採用元太E Ink Gallery Plus全彩電子紙技術，提供客戶適合各種情境的顯示方案。

在Sharp新發表的ePoster系列產品中，主打電子紙看板用戶可以透過USB裝置、記憶卡或者手機APP操作，輕鬆更新畫面內容。若用戶選購Sharp提供的系統套件服務「e-Signage S」，則可以透過網路平台預約或同步更新多台看板的畫面，強化內容後台的管理。