雷軍表示，小米著眼長期價值，堅持長期投入，只有這樣，才能建構核心競爭力和護城河，才能真正成為一家偉大的科技企業，小米不僅要對人類現在的生活有價值，更要對人類未來創造、進步與發展有貢獻。

小米也同時揭露科技戰略升級的四個關鍵做法與原則，即為深耕底層技術、長期持續投入、軟硬深度融合與AI全面賦能。提出「深耕底層技術、長期持續投入」，進一步明確小米堅持「技術為本」的鐵律、堅定投資未來的核心方向。

小米過去六年(2017~2022)研發投入的年複合增長率高達38.4%，預計2023年小米全年的總研發投入將超過人民幣200億元，未來五年(2022-2026)研發投入將超過人民幣1000億元。

小米端出新一代摺疊機Xiaomi MIX Fold 3，搭載高通最新的Snapdragon 8 Gen 2領先版行動平台，且在內外螢幕上都賦予周全防護。內螢幕採用超薄UTG玻璃，強度是傳統CPI材質的2.25倍，20萬次摺疊後，折痕深度變化僅10μm，可靠性和耐用性大幅提升；外螢幕採用康寧大猩猩Victus2玻璃，抗跌落性能比上代提升50%。照相部分，Xiaomi MIX Fold 3搭載徠卡光學全焦段四鏡頭，由23mm主鏡頭、13mm超廣角鏡頭、75mm 人像長焦鏡頭和115mm潛望長焦鏡頭組成，實現了0.6倍至5倍的全焦段覆蓋。

Xiaomi MIX Fold 3提供星耀金、月影黑與龍鱗纖維版三種顏色，提供12GB+256GB、16GB+512GB與16GB+1TB三種儲存空間版本供選擇，售價人民幣8999元(折合新台幣約39748元)起，惟該款摺疊機目前並無在台灣上市計畫。