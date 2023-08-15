中華性健康促進協會理事長童嵩珍分享，一名32歲的人妻來看診，表示老公的性慾很強，幾乎天天都想做，但她常常因為工作很忙想好好休息，，主動提出愛愛次數不要那麼多，老公卻總是討價還價，或者是會趁睡前磨蹭她，直到她鬆口才停止，種種行為讓她坦言，結婚2年來，睡覺變成了折磨。

中華性健康促進協會理事長童嵩珍近日在「嵩馥性健康管理中心」官網上分享，曾收過一位32歲的人妻小琳自述「性慾低下」，而老公性慾超強，幾乎天天都要做，導致她最不喜歡的事情就是做愛，嚴重的時候甚至會出現「性冷淡」或「性嫌惡」的狀況。

童嵩珍表示，小琳透露兩人剛交往的時候，她隱約有發現男友性慾很強，但是她以為這是愛她、對她感興趣的表現，直到熱戀期過了，她才驚覺男友的需求超大，即使性事上的共識沒那麼一致，但兩人最後還是結婚了。如今兩人結婚2年，老公卻仍天天都想要，但她每天下班都很累，因此提出愛愛次數不要這麼多，結果老公聽了卻討價還價說「每個假日都早上都要！」

童嵩珍指出，小琳內心總是對於辜負老公的性需求感到抱歉，但每次硬撐著和老公愛愛以後，她總覺得自己像是洩慾工具，房事變成她的壓力來源，而老公的付出與關心，在她眼中也都成了求歡的手段，久而久之，她開始懷疑老公的愛。近期老公更是變本加厲，每天上床睡覺都會「發春」，常常會瘋狂磨蹭她，直到她答應做才停止，也因此每天睡覺變成了折磨。

童嵩珍也說，小琳嘗試與老公溝通，對方卻老說「沒辦法，我克制不了！」如果小琳嚴肅的拒絕老公的求歡，對方就會覺得她很怪，甚至還懷疑她是不是在外面偷吃，所以回家才都不想要。

童嵩珍表示，要改善夫妻間的性協調或提升性生活品質，應從生活開始做起，從分享開始進行，把每天自私地只想洩欲的念頭，轉換成彼此聊天分擔生活上的焦慮及感受的行為，體貼彼此的壓力，這樣一來性的愉悅品質才能真正的得以提升。