部立澎湖醫院的預立醫療照護諮商宣傳DM。（部立澎湖醫院提供／許逸民澎湖傳真）

2019年《病人自主權利法》上路，將醫療的「知情權、選擇權、決定權」等自主權還給病人，讓意願人能夠為自己事先預立人生最後一哩路怎麼走。因此衛生福利部澎湖醫院為響應該法實施與推動，到年底止只要完成「預立醫療照護諮商」，除免諮商費2250元外，還送推廣者三合一多功能充電線，完成諮商則送卡片型隨身碟。

澎湖醫院指出，「醫療有極限，生命有盡頭」，末期病人的急救往往不是延長生命，而僅延長死亡過程。現今台灣高齡化，許多長者因為多重共病飽受痛苦，延長生命的治療使其生活品質低下，若能事先簽署預立醫療決定，便能拒絕此類無生活品質的治療。

而「預立醫療照護諮商」是指病人與醫療團隊，親屬或其他相關人士，所進行之溝通過程，商討病人處於特定臨床條件、意識昏迷或無法清楚表達意願時，對病人應提供之照護方式以及病人得接受或拒絕維持生命治療與人工營養及流體餵養的醫療選擇。可以在諮詢過後，事先做出決定，簽下預立醫療決定書。

澎湖醫院為響應病人自主權利法推動，推廣病人自主權概念，尊重病人醫療自主、保障其善終權益，於2020年開始於澎湖地區積極投入預立醫療照護諮商服務推動，2022年更榮獲「優秀推廣獎」，除開設預立醫療照護諮商門診，也舉辦諮商人員教育訓練，積極以網路、實體的方式進行民眾宣導活動，今年又獲澎湖縣衛生局選評為112年「預立醫療照護諮商推廣」機構。

今年持續推廣預立醫療照護諮商服務，宣導列車將開到各社區推廣：8／16龍門活動中心、8／23長青活動中心、9／2望安活動中心、9／6白沙社會福利館，推廣期間民眾完全免費接受預立醫療照護諮商服務，完成預立醫療照護諮商可獲得精美禮品，提高民眾簽屬意願，讓民眾可以明白我的生命我做主，預立醫療規劃，為自己的未來先寫好劇本。