中國大陸今公布7月全國城鎮調查失業率為5.3％ ，比上月上升0.1個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為5.3％；外來戶籍勞動力調查失業率為5.2％，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.8％。31個大城市城鎮調查失業率為5.4％，比上月下降0.1個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為48.7小時。

最受外界關注的青年失業率，這次則罕見未公布，上月該數字已升至21.3％的歷史新高。國統局指出，7月就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率基本平穩。