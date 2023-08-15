甫參加完世大運的徐安今天在高市議員林智鴻陪同下，親自舉行記者會痛陳參加選拔賽不公的情形。（柯宗緯攝）

有「仰后」之稱的選手徐安今（15）日出面痛斥選拔不公，有2名選手走後門，不用參加選拔賽卻可直接進榜，害得她在內的多名選手硬生生被擠掉，無法代表高雄市參賽。（柯宗緯攝）

112年全國運動會將於10月底將於台南登場，高市運發局8月10至12日展開選拔，其中游泳項目卻爆發黑箱疑雲。有「仰后」之稱的選手徐安今（15）日出面痛斥選拔不公，有2名選手走後門，不用參加選拔賽卻可直接進榜，害得她在內的多名選手硬生生被擠掉，無法代表高雄市參賽。

對此，運發局發聲明澄清，本屆全國運動會游泳代表隊選拔依照112.6.29公告的競賽規程辦理，該競賽規程公告1周未接獲異議，程序公開透明，且兼顧所有選手權益，相信游泳委員會會以公正公平的態度選出足以代表本市勇奪佳績之選手。

甫參加完世大運的徐安今天在高市議員林智鴻陪同下，親自出席記者會痛陳參加選拔賽不公的情形。徐安指出，自己參加9個游泳比賽項目選拔，其中1項被擠掉，但看到主辦單位公布的入選名單後，才驚覺未參加此次選拔賽的陳姓、李姓選手赫然在最後能代表高雄市參賽的名單之列。

徐安表示，這次的高市全運會選拔賽應該是依據6月9日高雄市體育總會游泳委員會所公布的112年高雄市運動會暨全國運動會游泳代表隊選拔賽競賽規程，但6月29日運發局才開後門，才增列資格「代表國家參加國際賽之選手，選拔賽前一個月內之成績，可列為選拔依據」，未發函通知各校與各游泳單位，陳姓、李姓2名選手不用參賽選拔就可空降被選進高雄代表隊，這樣真的很可惡，公平性在哪裡？

「很多人提醒我會受傷、流血，會被針對，但若我不出來，就不被針對嗎？」徐安透露，今天本來還有另外3名受到不公對待的選手要參加，也因為遭受到無形的霸凌跟施壓導致無法出面，實在令人非常難過。

徐安說，陳姓、李姓2名選手自己也認識，平常成績也優異，但若他們實力好，就請出來選拔，「尊重這個城市，尊重你自己」。她直說，原本可以代表高雄市參賽是很光榮的一件事情，但沒想到卻爆發如此不公事件，自己並沒有錯，錯的是上頭，是那些享有特權的人。

林智鴻痛斥，運發局不應「先射箭再畫靶」，應該是服務運動選手，卻凌駕專業之上，硬塞未參加選拔賽以及未於1個月前有賽事成績之選手，應依6月初選拔標準進行代表權資格審定，保障參與選拔選手權益，呼籲運發局懸崖勒馬。

運發局說明，高雄市游泳代表隊選拔的競賽規程是112.6.29正式對外公告，並於1周內未接獲異議，何來黑箱作業？經查李姓選手為中華民國游泳協會《112年培育優秀或具潛力運動選手計畫人員名單》之一員。

運發局解釋，陳姓選手經游泳協會證明自7月17日起赴大陸昆明移地訓練，隨後執行2028備戰奧運黃金計畫代表我國參加2023香港公開賽，李、陳姓兩位選手符合前述本市游泳代表隊選拔賽競賽規程附則規定「參加中華民國游泳協會國外移地訓練而無法參加市運會選拔賽選手，得以高雄市體育總會游泳委員會認可成績列為選拔依據。

運發局強調，目前本市游泳委員會尚未提供8月12日甫完成選拔之名單，且亦尚未提交經委員會參酌前述選手成績之選手，本局相信本市游泳委員會會依據所公告且各方無異議的競賽規程，以公平公正方式參酌現場參加選拔選手成績及因旅外、參加國際賽及泳協移訓選手成績，選出足以代表本市勇奪佳績之選手出賽。