68歲的影帝周潤發近日才傳出因跑步跌倒而受傷，但他不管醫生警告照樣跑步，被民眾捕捉背影照，身手不似以往靈活，令許多網友擔心。近日有網友曬出周潤發與老婆陳薈蓮參加聚會的片段，有人想與周潤發合影，在旁的發嫂注意到後，做了1舉動，令許網友大讚果然是賢內助。

最近有網友在小紅書曬出一段周潤發與老婆陳薈蓮參加聚會的片段，透露當時在宴會中有一位友人想與周潤發致意，但周潤發沒有發現，此時發嫂見狀輕拍發哥，提醒他有人到來，然後發哥意會到夫人的舉動，立即站起來與對方握手，此時發嫂再站起來加入談話，網友認為發嫂既不搶風頭又有禮貌，大讚網友果然是發哥的賢內助。

周潤發經由發嫂的提醒才發現有人向他致意。(圖/小紅書)

事實上，周潤發透過朋友介紹認識了新加坡富商之女陳薈蓮，但陳薈蓮雖然覺得發哥具魅力，但礙於外界有「太多不好的傳言」，因此選擇從朋友當起，而發哥靠著「奪命追魂Call」及寄明信片來維繫感情，發嫂表示當時身邊還有幾個男朋友，選擇發哥純粹因為「緣份」，加上覺得發哥為人幽默，二人就走在一起。

發哥最後花了兩年時才成功追到發嫂，理應對這段感情十分認真，但他在拍拖初期，竟對發嫂說：「你要記住，我不會娶你」，令發嫂父親十分不滿，不過發嫂沒有因此放棄，更輔助發哥到國外發展，身兼經理人及英語老師，貼心又溫柔的性格最終打動到發哥。