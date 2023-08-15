86歲資深港星謝賢的健康狀況一直是外界關心的焦點，他去年榮獲香港金像獎影帝時，還因為嘴巴歪斜、走路不穩，遭外界質疑健康亮紅燈，近期更不時被傳中風、命危，不過，謝賢近日被網友直擊現身香港某商場，他雖然手拿拐杖，不過走起路來很穩，不用旁人攙扶，身體狀況看起來相當不錯，也讓中風、命危的謠言不攻自破。

謝賢去年榮獲香港金像獎影帝，因為嘴巴歪斜、走路不穩，遭外界質疑中風，當時陪謝賢上台的監製林家棟則出面緩頰，表示謝賢在典禮當天戴墨鏡，視線比較不清楚，手腳當然就沒那麼靈活，還提到兩人有相約去吃飯，每次見面對方精神都很好。

謝賢近日則被網友直擊，現身香港某商場，雖然只有謝賢的背影照，不過他頂著招牌小馬尾，加上身旁工作人員穿著謝霆鋒設計的自家外套，被認定絕對是謝賢無誤，而照片中，他雖然手拿拐杖，不過走起路來很穩，不用旁人攙扶，身體狀況看起來相當不錯，網友也留言：「前陣子八卦還說中風了，看來是假的」。

網友捕獲野生謝賢。（圖／小紅書）

其實，謝賢近年頻傳中風，連烏龍死訊都有，謝賢多年前還中氣十足地駁斥自己的死訊：「我現在在忙呀，不講了，Byebye！」熱愛演藝工作的謝賢強調自己身體很好之餘，他還驚吐豪語：「還沒死之前都會繼續拍戲」。