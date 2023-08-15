官方15日數據顯示，日本第二季GDP季增年率為6%，增幅創2020年第四季以來最大。其中，淨出口對經濟成長的貢獻度為1.8%，可謂最大功臣之一。IMF（國際貨幣基金組織）慧眼獨具，最近將日本今年GDP預估上修至14%。

日本經濟成長看似風光，與還在掙扎的歐美以及中國大陸全然不同，但專家提醒，日本這次GDP會大幅成長，大部分還是靠外部的需求所拉抬。像上季輸出歐美的汽車出口量，就有明顯提升。

另外，在四月底取消邊境管制後，愈來愈多人去日本旅遊，對上季GDP淨出口大增也有一定的貢獻度。日本政府統計，計算到6月時，外國遊日數量已恢復至疫前至少七成。

上周，中國大陸將日本列入陸客可團體旅遊的國家名單之一，專家預估，最快從八月份開始，旅遊方面的花費將帶給日本GDP更大的助益。疫前2019年時，在日本有超過1兆日圓的旅遊支出中，陸客就大占三分之一左右。

經濟學者認為，上季經濟成長基本上是出口所帶動的，日本國內需求並不強勁，因為通貨膨脹影響，日本民眾消費不到最後一刻不會出手，像這次民間消費就出現下滑現象。同時，日企持平的資本支出也乏善可陳，並沒有增加。