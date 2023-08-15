為減少一次性使用飲料杯，環保署今年要求一次比率的連鎖超商、連鎖速食店等應提供借用循環杯服務，並提出「循環（外借）杯良服務指引」、要求業者衛生應達一定程度，但據綠色和平民調仍有72.5％民眾對循環杯衛生有疑慮，但也有76.7％民眾表示如果使用「循環杯」，較一次性飲料杯有折扣，會更有動機使用循環杯。

據調查指出，95.7％民眾聽過「循環杯」服務，但實際用僅有31.1％民眾使用，不使用「循環杯」最大原因依序「衛生疑慮」、「沒有需求」、「缺乏誘因」及「借還不易」等。

綠色和平減專案主任徐聖惠表示，雖然有許多民眾聽過循環杯借用服務，但多數民眾對衛生仍有疑慮，呼籲環保署應加強宣傳、消弭民眾衛生疑慮，讓循環杯政策得以長期發展。

目前相關辦法並未要求提供借用循環杯服務後，業者仍要提供價差，調查也提及，逾8成民眾支持循環杯政策，但有76.7％民眾認為，如果使用「循環杯」購買飲料，會比「一次性飲料杯」便宜，將更有動機使用循環杯，徐聖惠建議，未來應比照荷蘭，民眾使用一次性飲料杯應有成本，使民眾更有意願使用循環杯。

據環保署統計，目前共有15家連鎖業者提供循環杯服務，全台合計約有1844 家門市提供，經初步統計半年共借出循環杯計10萬3343杯，為加強消費者使用循環杯信心與提升循環杯自主衛生安全管理，環保署訂定「循環（外借）杯良好服務指引」，也設立「外借杯良好服務標誌」，透過清洗流程，盼讓消費者放心借用循環杯。

環保署回收基管會執行秘書王嶽斌說，除了循環杯外，消費者飲料杯自備杯比率，由過去6％提升達16％，也使一次性使用飲料杯減少。