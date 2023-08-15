網紅Peggy Chen長相美艷，時常在社群PO英語教學影片，被封「最美英文老師」，本來有機會當新聞主播，卻被傳因一部講髒話的影片丟了工作，一度陷低潮；不過，Peggy Chen現在前進演藝圈，成為小S節目《小姐不熙娣》班底。

Peggy Chen是新生代YouTuber，頻道內容以教英文為主，她有著亮麗的外型、逼近母語人士的發音和流利的口條，教學風格活潑、生活化，頻道開張快兩年就有五百多萬點閱、16萬粉絲。根據《鏡周刊》報導，某電視台開出優渥的條件請Peggy Chen當主播，還不用從記者當起，未料長官看到Peggy Chen講髒話的影片，馬上開除她。

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Peggy Chen表示自己個性、作風較爽朗，雖明白電視台的作法，但還是有點失落。稍早，經紀公司發聲澄清，Peggy Chen播報5個月之間態度戰戰兢兢，離職後仍與電視台保持友好關係。天無絕人之路，Peggy Chen後來被《小姐不熙娣》製作人B2看中，成為旗下藝人、固定班底，也接下不少雙語主持工作，峰迴路轉從準主播轉換跑道成藝人。

Peggy Chen來自顯赫的家庭，爸爸是珠寶店老闆，不過因擔心遇到壞人，爸爸隨時充滿不安全感，一定要倒著走進家門，以防歹徒從後方偷襲，出國時叫計程車時絕對不在家門口前等，防止地址外洩、鄰居知道家裡沒人。