2023第24屆Click Awards金手指獎以「宇宙無敵手」年度主題概念，邀請各路菁英帶著優秀的創意作品，透過網路報名參與競賽。即日起徵件至9月20日下午6點，將在10月5日至28日進行各階段評審工作，並於11月8日舉行臺灣頒獎典禮。

因應變化多端的多元網路發展，金手指獎每年均依上一屆評審意見、市場現況微調參賽辦法，參賽作品的範圍限制為2021年8月16日至2023年8月15日（含）間，已在數位平臺公開發表但未曾獲得本獎項的作品。今年在參賽資格方面有2項新制，其一， 有鑑於兩岸網路行銷菁英人才備出，今年將角逐年度新銳獎的年齡限制，由原本30歲以下，放寬至35歲以下（含）從事數位相關領域工作，有傑出事蹟者。

2022應用類-沉浸式體驗應用奬/金奬/電通國華/Yahoo TV〈元宇宙共創所〉（圖／主辦單位提供）

其次， 獎類部份最重要的改變是趕搭全球AI浪潮，新增AI應用獎，歡迎運用人工智慧技術，如深度學習、機器學習、自動化決策等，於內容中進行創新應用之作品踴躍報名參加。而在應用類也放寛不限於廣告行銷作品，只要是應用各類科技之創新模式，進行品牌溝通，創造最佳成效之優秀作品皆可報名參加。

另一個喜訊，則是每個獎項新增1名給於銅奬。主辦單位表示，以往會在三大獎類分別選出金、銀獎各1名，今年因為徵件期間跨度大，預期參賽件數增加，為了鼓勵更多優秀人才及作品，特別在每個獎類各增加第三名，頒給銅獎。

金手指獎走過24個年頭，見證網路發展的瞬息萬變，唯有好創意能讓生活更美好，也只有好創意，能在反覆運算更替的飛速中，成為經典，正如今年活動主題「宇宙無敵手」所揭示的概念：在你的網絡，彈指之間決勝負；你可以一夜致富，也可以一夜成名；善用你的行銷利器，你就是宇宙無敵手！主辦單位希望透過金手指獎的競賽交流，帶來商業轉化，促進產業的繁榮與發展。

第24屆Click Awards金手指獎參賽辦法及作品規格等相關訊息，請洽官網(http://jz.timesawards.com.tw/)或官方臉書(https://www.facebook.com/theClickAwards)。

第24屆金手指獎 參賽類別