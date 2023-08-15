副總統賴清德出訪友邦巴拉圭期間過境美國紐約，昨日赴美國職棒大聯盟紐約大都會主場花旗球場觀賽，駐美代表蕭美琴也陪同參與，而蕭美琴昨在臉書分享一張她與賴清德在球場的背影合照，馬上引起支持者暴動，讓外界期待的「賴蕭配」是否形成了，民進黨立委王定宇則表示，就他私下理解，蕭美琴仍希望將對台灣的心力拚外交，「千百個不願意說出口。」

立委王定宇今日表示，賴清德過境紐約、前往大都會球場，台駐美大使蕭美琴陪同觀賽，貼出與賴清德合照，貼文一出，立即湧入上萬人按讚、提出「賴蕭配」，蕭美琴是優秀政治工作者，在外交上替台灣發聲，也在美國贏得最有影響力代表稱號，如果賴清德副手選她，當然對於賴清德非常加分，蕭美琴絕對是絕佳副手人選之一。

不過，王定宇說，雖然「賴蕭配」非常符合主流民意期待，但就他私下理解，蕭美琴仍希望將對台灣的心力拚外交，「千百個不願意說出口」，對此他也尊重主事者意願，但民眾期待對於政治人物當然感受得到壓力，目前賴清德穩定領先，副手選擇可以有很多考量，而蕭美琴是最佳人選之一，但不是唯一。