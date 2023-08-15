正在台北市競選立委連任的王鴻薇，連續對屏東縣爭取前瞻建設提出抨擊，屏東縣政府隨即提出7點聲明，更發出千字文質疑，請不要歧視屏東，傲慢地覺得屏東人什麼都不配得到。

屏縣府聲明指出，王委員出生、成長在北部，在您享受便捷交通、國家兩廳院等重大文化建設、有各大醫學中心守護健康、有大巨蛋及各類休閒運動重大建設的時候，您一定覺得理所當然，因為覺得台北是首都，人口多，但要提醒您，每一項建設都有國家預算的支持，屏東的每個人、每個企業，每年跟大家一樣誠實繳稅，讓國家順利推動建設，即便屏東人無法跟王委員一樣在台北享受國家提供的眾多重大建設，但屏東人繳稅並沒有打折扣。

以上這些是要提醒您，國家建設不能著眼在您所謂的「成本」、「效益」上，否則，人口數永遠比不上台北的屏東或其他縣市，每一項建設的效益評估恐怕都過不了關，是不是都不要建設了呢？

確實，正因為您所屬的政黨跟您有相同的想法，台灣第一條高速公路迄今沒來屏東，連台鐵最後一段鐵路電氣化，屏東人也等了40年，甚至當年要興建高鐵，也被貴黨批評是「廢鐵」，還差點砍掉預算，讓台灣差點沒有高鐵。

再提醒您，當您主張屏東不配有屏東體育園區的時候，不要忘記，即使台中市已經有朝馬、太原、西屯三座足球場，市政府仍然覺得不足，決定再建一座足球園區，爭取了前瞻建設預算5億元，連同市庫負擔共計15.1億元興建「足球園區」，面積是4.7公頃，觀眾席6000席。

而屏東僅有的一座棒球場是1976年完成，距今47年前，老舊不堪，縣府爭取在高鐵特區旁爭取體育園區，佔地9.8公頃，觀眾席1萬5000席，獲前瞻預算挹注7.5億元。

第三個提醒是，屏東體育園區招標過程為求謹慎，首次與檢察、廉政、調查三大司法機關合作，成立廉政平台，一切公開透明，期間曾邀標數家國內重量級營造公司，如中鋼子公司聯鋼工程、麗明營造及大陸工程等，但他們都在計算人力招募、工程成本後未來投標。

最後得標廠商隆大工程公司是結合不同領域的專業廠商聯合投標，包括具有興建棒球場相關經驗的立勝工業公司、福林工程，還聘請棒球國手趙士強教練擔任顧問，而在目前任何工程的招標文件審查都沒有填寫董事名單的欄位，請王委員不要為造謠而造謠。

第四個提醒是，您所屬政黨提名的屏北立委候選人黃明賢縣議員在議事廳質詢時，不但贊同新建體育園區，也覺得場址腹地夠大，有台鐵站方便學子們過來，主張在澄清湖球場停車空間不足的情況下，未來努力讓此地成為高屏主場，做為職棒場地及春訓、秋訓基地，在台北的王委員請不要為反對而反對，多聽聽在地同黨候選人的意見。

第五個提醒是，屏東人很努力過生活，我們珍惜得來不易的各項重大建設，我們不會眼紅嗆聲政府給台北比較多，只是期待中央幫忙我們發展交通建設、體育產業，期待有一天，屏東就業機會可以因為公共建設的增加，吸引更多廠商前來投資，讓我們的子弟不必再到北部上班求學，所以，請停止用您及您的政黨聲量打擊屏東，打擊在南部安靜生活的我們。

王委員，儘管您這麼地看不起南部人，在忙著競選連任之際，還繼續不顧您選區選民的需求，海管到屏東，主張我們不需要這些重大建設，但良善的屏東人絕不會到您的選區呼籲生長在屏東，讓您看不起的選民，每人拉十票拒投王鴻薇。

因此，請王委員放下您的傲慢，不要再用各種捏造的理由指著屏東人說，屏東不配擁有這些國家重大建設！