112學年度大學考試分發公告放榜，新竹縣立六家高中參加考試分發85人，有41人錄取國立大學，佔錄取總人數50％，人數較去年增加13人，升學成果繳出亮眼成績。

六家高中校長江月媚表示，學生錄取包含清大1人、成大2人、政大1人、國立四中9人、北大3人、師範大學等國內優質大學，其中學生于起祥、范姜岑尹、徐士淇及梁愷岑等人，放棄當初個人申請入學機會，決定在分科測驗奮力一搏，為自己贏得好成績，分別錄取清華、成大及政大。

六家高中今年度整體升學穩定成長，總計錄取國立大學114人，應屆畢業生國立大學升學率達44％，包含台大1人、清大3人、陽明交大2人、成大3人、政大4人、中央3人、中興10人、中山3人、中正7人，頂大及國立四中共計錄取36人，另有3位同學透過國外大學申請管道進入英國及澳洲頂尖大學。

江月媚肯定學生的努力成果，也感謝所有高三導師及任課老師的辛勤耕耘，更要謝謝行政團隊及家長會的協助和支持！

新竹縣六家高中大學分發