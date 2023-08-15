近年來大學生投入學生會相關事務意願下降。大學主管認為，一方面除了青年學子對政治等公共事務的熱衷程度不如以往，再來就是想要發揮個人影響力，也不見得要透過學生組織或成為學生會長，身為社群媒體世代，他們更有興趣成為網紅，增加自己的曝光度。

中正大學學務長詹盛如表示，學生會參與度還有投票率低，已是很普遍的現象，其中原因並不在於學生會本身經營不佳，而是一項趨勢的變化。

詹盛如解釋，時下青年學子對政治較為漠然，但如果還是對公共事務有興趣，也不見得要透過學生會當作平台，許多民意代表甚至會請熟識的老師或同學推薦合適的學生人選加入團隊。其次則是校內外學生社團種類多元，同學大多選擇加入自己有興趣的社團，這些社團也就因此成為學生會的競爭者。另外，社群媒體興盛，年輕人喜歡透過個人網路平台發揮影響力，種種原因都導致學生會功能被弱化。

文化大學永續創新學院院長方元沂分析，過去學生之所以積極參加學生會，絕大多數是對從政有興趣，但現在的青年學子重視自我實現，再加上社群網路平台興起，大學生想要表達影響力的管道多元，不再只有當學生會長這個選項。

方元沂指出，大學生對學生會與社團的興趣不如以往，在課外活動的安排上，較偏向於工作的尋求，希望能與職業規畫有所連結，因此偏好於打工或實習。但另外一項值得關注的現象，則是青年學子積極經營個人社群媒體平台，他們如果想要發揮個人影響力或是累積名氣，會在IG等社群平台經營自己，甚至如果想要對校務或公共事務有所影響，則是在Dcard發表言論看法。

身為應屆大學畢業生的IG網紅「喵喵喵喵喵」表示，時下年輕學子對於政治確實十分漠然，如果對特定議題有興趣，頂多只會到Dcard時事版「稍微看一下」，「誰當總統、執政黨是哪個黨派，根本不重要」，於此對於參與學生自治事務，理所當然也興趣不高。

對於年輕人偏好於成為網紅，「喵喵喵喵喵」坦言，從國中生開始到大學生，都是成長於自媒體發達的世代，因為看到網紅可以在社交平台上光鮮亮麗地展現自己，幾乎都想當網紅。