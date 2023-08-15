第46屆時報金像獎是2023世界華文創意大會最重要的活動之一，目前已進入全球徵件的重要階段，即日起至9月20日下午6點，邀請各地媒體及媒介已公開發表的優秀作品報名參加。

創立於1978年的時報金像獎，是華人地區歷史最悠久的獎項，也是行銷及廣告業界的年度盛事；今年的活動主題為「創意登頂 光芒乍現」，主辦單位揭示內涵：攀爬層層的創意山脈很艱辛，唯有堅持你獨一無二的創意，才能見到榮耀的光芒。

秉持不斷與時精進的理念，主辦單位每年根據評審團和籌備會的建議，以及業界的流行脈動，微幅調整參賽辦法。第46屆時報金像獎增加了獎項，報名作品的規格也有新規定。

報名資格方面，限定2021年8月16日至2023年8月15日(含)期間，已在各地媒體及媒介公開發表，但不曾獲得時報金像獎的作品。其次，參賽作品需提交作品檔案及說明檔案(行銷類提交之參賽作品可含說明檔案)，除了作品規格有制式範圍之外，今年每件作品所提供之說明檔案若為影片格式，則只限3分鐘以內。

在獎項方面，時報金像獎在視覺設計類中將海報設計項獨立設奬，不論是靜態海報和互動／數位海報，只要是已發布於室內或室外，可以放置在牆壁、汽車候車亭或交通工具上的平面作品都可報名，這也讓今年的總獎項增為36個。

原本的印刷設計獎則微調作品內容規範，包括雜誌編排、報紙編排、宣傳手册、圖書、包裝設計等。

為鼓勵更多行銷及廣告專業職人，今年時報金像獎也打破每獎項只取前2名頒予金獎、銀獎的慣例，均新增第3名給予銅獎。

全球徵件均採網路線上報名，將於10月5日至28日進行各階段評審，預計10月18日公布入圍名單，11月8日舉行臺灣區頒獎典禮揭曉得獎名單。歡迎各代理公司、製作公司、廣告主，媒體等報名參賽。詳細參賽辦法，請洽官網(http://jxj.timesawards.com.tw/)或官方臉書(https://www.facebook.com/times.ad.a)。

第46屆時報金像獎 參賽類項