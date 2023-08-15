蔡英文總統上任後首次行使特赦權，在2021年5月特赦王光祿，王雖經特赦免除其刑之執行，但罪刑宣告仍然存在，檢察總長為王光祿提起的非常上訴案遭駁回後，王光祿的罪刑都在，只是免於執行，因此聲請裁判憲法審查，憲法法庭裁定不受理。

2013年王光祿聲稱因年邁母親想吃肉，他用撿拾到的長槍，在台東山區獵得保育類台灣長鬃山羊、山羌，檢方起訴，他不否認自己行為，主張狩獵是原民文化未犯罪。

歷審將王依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》判3年2月，違反野生動物保育法判7月，併科罰金7萬元，合併執行3年6月徒刑定讞，檢察總長為他提非常上訴，承審的最高法院法官2017年也裁定停審聲請釋憲。

司法院大法官今年5月作成釋字803號解釋，認為現行的《槍砲彈藥管制條例》中，立法者只就原住民自製獵槍的行為除罪化，但空氣槍等仍受法律限制，這是立法政策的選擇，沒有違反憲法比例原則問題，「自製獵槍」一詞也符合法律明確性原則。

大法官指出，原住民未經許可，製造及運輸或持有自製獵槍，供作生活之用者，處以2000元以上、2萬元以下罰鍰的規定，大法官認定合憲。如果原住民不是用經過許可的「自製獵槍」打獵，仍須受行政罰或刑罰究責。

司法院作成釋憲案後，蔡英文總統對王光祿特赦，依赦免法第3條規定「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行；其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效」，王的非常上訴案件，遭最高法院駁回。

王光祿聲請釋憲主張，他因未經許可持有槍枝並獵捕保育類野生動物被判有罪判決，檢察總長提起非常上訴被駁回，他認為有罪判決就槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項規定，僅限於「以原住民文化所允許之方式製造」，始能免除刑罰，過度限縮解釋範圍

此外，判決過度限制原住民之狩獵文化權，也錯誤理解司法院釋字第803號解釋之意旨，論理過程亦有諸多欠缺與矛盾情事，因有罪判決違反憲法平等原則、比例原則、法律明確性原則、聲請裁判憲法審查。

憲法法庭認為，王沒有敘明判決之法律見解對於聲請人所涉基本權利之理解或權衡，確有發生根本上錯誤或有重大遺漏之情形，而在釋字803號解釋作成之後，仍具受理並作成判決之憲法重要性，裁定不受理。