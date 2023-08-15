大專校院學生投入學生自治事務興趣愈來愈低，甚至今年度台大學生會長選舉投票率也只有5.6％。學生代表認為，就制度面而言，立法院教文會日前提出《大學法》修正版本，原本可讓校務會議學生代表由既有1／10調整為1／5，但迄今未通過，學生對校務影響力太低，從而對學生自治事務無感。

台大在5月底選出新任學生會長，由中文系大四生莊智程以921票獲選，並已於1日正式上任。

論及近年來學生會投票率欲振乏力，台大研究生協會前會長許冠澤表示，投票率不夠，確實會讓外界質疑學生會的正當性。但以台大來說，學生會長選舉都是經由合法流程投票所產生，完全採取民主程序，自然沒有疑慮。

許冠澤特別提到，大專校院學子對學生自治之所以無感、不信任，主要在於學生代表對校務影響力太低，「10年來，學生會陷入一個困境，表決都被人數多數壓制」，而日前立法院教文會通過由立委自行提出的《大學法》修正版本，原本有意調高學生幹部在校務會議代表比例，當時也送到委員會，但後來大學校長齊聲反對，「兩個會期過去了，排審都沒有」，為此感到十分失望。

除了政策難以撼動，許冠澤也說，時下年輕人的資訊接受管道多元，3C產品取得十分便利，自然可以透過不同方式關心時事，不見得要透過學生組織，這也是導致學生會參與率逐年下探的主要原因之一。

東吳大學前學生會議會議長甯惟軒指出，校內學生會長因投票率低於6％，110、111連續兩個學年度沒有學生會長，今年投票率突破10％，順利選出新任學生會長，學生會終於能重新開始運作。

甯惟軒分析，現在大學生對於學生自治興趣不高，除了對於公共事務較缺乏熱忱，再來就是普遍認為學生會都有「特定政黨」介入的現象，當中還有派系惡鬥等人事問題，甚至在組織內部也很難發揮理想，不容易對學校提出建言，諸多原因導致學生望之卻步。