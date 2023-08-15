參加電動車檢修在職進修訓練的學員正在進行油電車電池檢修實習。(中彰投分署提供)

有感於政府全力推動綠色產業，電動車將是未來趨勢，家中開設汽車修護廠的枋家億超前部署，利用假日到勞動力發展屬中彰投分署進修，透過「油電複合動力車檢修基礎技術班」課程提升自己能力，結訓後拓展服務項目，提供油電混合車高壓電池模組拆卸及更換，在汽車修護領域更具優勢。

中彰投分署指出，2050淨零排碳是全球共同目標，也因此，以綠色能源為主的電動車市場近幾年急速擴張，國際能源總署更預估全球電動車滲透率將於2030年達到34％，等於平均每3輛汽車就有1輛是電動車，為讓技師能更了解電動車專業技術，分署2年前開始開設進修專班。

父親在大雅區開設修配廠已30年的枋家億，自己也投入汽修領域，目前是專業汽車技師，他說，隨著電動車市場快速發展，汽修產業也面臨轉型挑戰，為讓專業跟得上時代，特別利用假日參加電動車檢修技術課程，在小班制教學課程與完善的訓練設備練習下，收穫頗多。

中彰投分署強調，該課程讓學員們可實際動手拆解安裝，短短48小時就能學到電動及油電車輛馬達系統、電力轉換系統、高壓電池系統等技術，讓傳統老字號的汽車修護廠可以跨足電動車維修市場，成功轉型搶攻綠色商機。