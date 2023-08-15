與女友開房太花錢，不如租套房？一名男網友表示，與女友不方便在家親熱，所以都是假日出去開房間愛愛，但他發現每個月開房間的錢都可以租下台北的套房了，猶豫要不要租屋。對此，不少過來人急勸不要，感覺完全不一樣「只為打砲租房不值得」。

原PO日前在Dcard透露，他與女友住的地方都有別人在，不太方便親熱，所以都是周六、日出去開房間兩次，可是這樣算下來，開房間的錢都已經可以在台北租一間小套房，卻又擔心真的租下去的話划算嗎？於是上網求救。

問題一出後，釣出許多過來人分享開房間的好處，「開房間可以玩的花樣比較多、也比較有新鮮感，事後累爆也不用收拾」、「建議別租，感覺完全不一樣」、「只為打砲租房不值得吧，先問對方要不要同居比較正確」、「開房間雖然貴 ，但做起來比在租屋處舒服，因為怎麼叫都不怕被鄰居聽到」、「沒租房的話一周2次，有租房一周20次，我勸你先考慮清楚」。

但也有一部份人贊成租屋，「如果想提前試婚同居的話很可以」、「問就是租，我覺得很好呀，順便學習獨立」、「「與其花錢開房間不如租，你們還有更多時間可以相處」。